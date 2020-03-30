



Активисты в Париже протестуют уже три дня - 30.03.2017 12:37

В столице Франции уже третий день подряд не утихают массовые демонстрации и акции протеста. Митингующие бросают в полицейский камни и бутылки.

На настоящий момент уже трое правоохранителей были травмированы.

Отмечается, что около пятидесяти участников акций протеста были задержаны. Сообщается, что в числе демонстрантов довольно много людей азиатского сообщества.

В Париже массовые беспорядки вспыхнули из-за случая, который сколыхнул общественность. Мужчину-китайца убили французские жандармы.

По заявлению полиции, гражданин КНР набросился на одного из сотрудников правоохранительных органов с ножницами, и тогда его застрелили. Родственники же убитого отмечают, что мужчину убили безосновательно, а ножницы у него в руках находились во время приготовления пищи, поэтому он вовсе не намеревался проявлять агрессию в адрес полицейского.

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