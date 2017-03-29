Подписан контракт для голосования на Евровидение-2017- 30.03.2017 12:22
28 марта Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заключила с шведской компанией Maximinimum соглашение о предоставлении услуг системы голосования для международного конкурса Евровидение-2017.
Компания Maximinimum будет осуществлять подсчет голосов в ходе зрительского голосования.
Сумма контракта, как отмечается в системе "Прозорро", составляет 137 тысяч евро. Эти средства предназначены на авиабилеты, заработную плату, трансфер из Международного выставочного центра в отель, а также для проживания и питания для персонала исполнителя. Также в сумму расходов включено оформление Carnet ATA, страховка, загрузка и таможенное оформление специализированного оборудования.
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До 31 марта украинская сторона обязуется выплатить компании Maximinimum 80% аванса от общей суммы контракта. Пока что другие детали соглашения неизвестны.
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