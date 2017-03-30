



Как правильно употреблять соки фреш - 30.03.2017 11:22

По сравнению с пакетированными соками фреши гораздо вкуснее и полезнее. Однако стоит помнить, что при выжимании сока фрукты теряют не так много витаминов, чем после обработки на промышленном предприятии. И в соках фреш не присутствуют консерванты. Однако использовать фреши в качестве постоянного напитка не стоит, и вот почему.

Употребление свежеприготовленных соков без определенной системы и контроля может серьезно навредить здоровью. Потому пить фреши нужно правильно и с умом. Во-первых, готовить сок нужно из тех фруктов, качеству которых вы на 100 поцентов доверяете. Это могут быть выращенные на собственной даче плоды. Если вы используете магазинные фрукты или овощи, перед приготовлением сока изх необходимо хорошенько вымыть и обязательно срезать шкурку.

Также обращайте внимание на качество плодов. К примеру, яблоко с побитым бочком лучше отставить в сторону и для приготовления фреша не использовать. Вкус сока от него может серьезно пострадать. Кроме того, в самом плоде могут присутствовать токсичные соединения, распространившиеся с поврежденной стороны вглубь.

Натощак нельзя употреблять ни один из соков фреш, в особенности если речь идет о кислых соках. Из-за содержащихся в них кислот соки оказывают раздражающее воздействие на слизистую оболчку кишечника.

Оптимально употреблять свежевыжатые соки в первой половине дня, за 30-40 минут до еды, но не прямо с утра, как мы говорили ранее. В случае, если у человека повышенная кислотность желудка, лучше употреблять фреши вовсе за 1,5 часа до приема пищи. Однако после еды свежие соки пить ни в коем случае нельзя. Во фрешах содержатся естественные вещества, которые при контакте с пищей в желудке провоцируют процессы брожения, вызывают изжогу и прочие неприятности.

Не забывайте, что фреш необходимо пить практически сразу - не позднее, чем за 10-15 минут после приготовления, поскольку витамины высвобождаются из плодов и достаточно быстро разрушаются. Хранение в холодильнике также ничего хорошегно не принесет - там полезные вещества в соках в добавок ко всему еще и окислятся, в результате чего пользы от них не будет практически никакой. В этом плане сок из свеклы может считаться едва ли не единственным исключением. Дело в том, что после приготовления свекольного сока ему требуется примерно 40 минут побыть в условиях низкой температуры, то есть, на этот промежуток времени перед употреблением его желательно отправить в холодильник. Но будьте с употреблением свекольного сока предельно осторожны - он подходит не всем.

Соки фреш рекомендуется пить по полстаканчика. Лучше всего - позволить организму привыкнуть, потому начинайте с нескольких столовых ложек сока, постепенно увеличивая дозировку. Не помешает также разбавлять сок с водой. Соль и сахар - далеко не самые лучшие добавки для свежевыжатых соков. Чтобы фруктовые кислоты, которые в высокой концентрации содержатся во фрешах, не навредили зубной эмали, пить свежевыжатые соки необходимо через трубочку, чтобы минимизировать их контакт с зубами.

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