На разминирование Донбасса уйдет не меньше 10 лет - Тука

- 30.03.2017 10:41
На разминирование Донбасса уйдет не меньше 10 лет - Тука

Как отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, на территории Донбасса сейчас ведутся активные боевые действия. Для того, чтобы расчистить данную территорию от взрывоопасных предметов, уйдет не один год.

По самым предварительным подсчетам, сообщает Тука, на территории Донбасса саперам придется работать в течение по меньшей мере 10 лет.

Мировой опыт показывает следующее. Один год интенсивных боевых действий требует десятикратного времени для ликвидации последствий, которые связаны со скоплением в зоне конфликта боевой техники, взрывчатых веществ, боеприпасов, а также минированием территории.

На Донбассе, как сообщается, уже давно проводятся работы по разминированию территории. Советник министра обороны Максим Праута отметил, что военные инженеры уже обезвредили огромное количество взрывоопасных пердметов. Сейчас называется цифра в 145 187 взрывоопасных единиц. 12,5 гектар территоррии было очищено только за последнюю неделю.

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Ключові слова: Донбасс боеприпасы, разминирование зоны АТО, разминирование в АТО, новости АТО 30 03 2017

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