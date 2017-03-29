



Из-за теракта в Луцке дипучреждения в Украине просят усилить охрану - 30.03.2017 10:25

Дипломатические представительства в Украине попросили усилить охрану зданий в стране после инцидента с обстрелом консульства Польши в Луцке. Об этом сообщает заместитель главы СБУ Маркия Лубкивский.

Как стало известно, в Министерство иностранных дел Украины были направлены сообщения дипломатических консульских учреждений других стран с просьбой усилить безопасность их помещений в Украине.

Ситуация на сегодняшний день выглядит особо тревожной, особенно в свете приближающегося международного конкурса Евровидения. В связи с этим, отметил Лубкивский, на украинские спецслужбы возлагается максимальная ответственность, чтобы гарантировать безопасность не только гражданам Украины, но и гостям международного конкурса.

Напомним, в Луцке в ночь на 29 марта был осуществлен обстрел здания генерального консульства Польши. Была повреждена крыша здания, а недалеко от места происшествия были обнаружены фрагменты гранатомета. Президентв Украины Петр Порошенко поручил соответствующим службам усилить охрану зданий консульских учреждений и других иностранных дипломатических зданий.

29 марта в связи с произошедшим были закрыты консульства Польши не только в Луцке, но и в Киеве, Одессе, Харькове и Виннице.

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