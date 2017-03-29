Проезд в Черновцах подорожает не для всех маршруток- 29.03.2017 17:09
Проезд в черновицком транспорте дорожает с 1 апреля. проезд в маршрутке обойдется в 4 гривны, и 2 гривны будет стоить проезд в троллейбусе.
По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, цена не будет подниматься для проезда в автобусах тех перевозчиков, которые продолжат нарушать условия договоров, не будут обеспечивать пассажирам качественный сервис.
В окнах маршруток предполагается размещение табличек с указанием цены на проезд. Их наличие будут проверять рабочие группы, в состав которых войдут члены исполнительных комитетов, депутатов городского совета и прочие.
Городской голова отметил, что будут иметь место жалобы, поскольку создание на рынке автобусных перевозок конкуренции - сложный процесс, которому противятся не только перевозчики, но и некоторые чиновники и депутаты.
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