



Проезд в Черновцах подорожает не для всех маршруток - 29.03.2017 17:09

Проезд в черновицком транспорте дорожает с 1 апреля. проезд в маршрутке обойдется в 4 гривны, и 2 гривны будет стоить проезд в троллейбусе.

По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, цена не будет подниматься для проезда в автобусах тех перевозчиков, которые продолжат нарушать условия договоров, не будут обеспечивать пассажирам качественный сервис.

В окнах маршруток предполагается размещение табличек с указанием цены на проезд. Их наличие будут проверять рабочие группы, в состав которых войдут члены исполнительных комитетов, депутатов городского совета и прочие.

Городской голова отметил, что будут иметь место жалобы, поскольку создание на рынке автобусных перевозок конкуренции - сложный процесс, которому противятся не только перевозчики, но и некоторые чиновники и депутаты.

Платиновая Буковина

Всі новини