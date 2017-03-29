Ситуация на Донбассе продолжает обостряться - Тымчук

- 29.03.2017 16:54
Ситуация на Донбассе продолжает обостряться - Тымчук

Ситуация на оккупированные территориях Донбасса продолжает обостряться. Как стало известно, боевики начали активно обстреливать передовую, осуществляя огонь по объектам гражданской инфраструктуры и по позициям украинских военных.

Информацию об этом в Facebook публикует координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

К минимальному уровня сейчас сведеты так называемые профилактические и тревожные обстрелы, осуществляемые российско-террористическими войсками по площадям. На настоящее время боевики ведут огонь исключительно по позициям Вооруженных сил Украины, а также по зданиям, которые относятся к гражданской инфраструктуре.

На Мариупольском направлении ситуация продолжает сохранять особо острый характер. Речь идет об участке Павлополь-Широкино. Террористы при обстрелах данного участка используют наиболее широкий спектр вооружения, среди которых - артиллерия 122-мм калибра, минометы 120-мм и 82-мм калибров. Также огонь ведется из танков, БМП-2, станочных пулеметов обоих видов, зенитных установок. Исключением является разве что автоматическое стрелковое оружие.

 

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Ключові слова: обстрелы в зоне АТО, новости АТО 29 03 2017

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