В апреле мимо Земли пролетит яркая комета- 29.03.2017 14:39
Удивительное астрономическое явление ожидает жителей Земли уже в ближайшее время. Мимо нашей планеты пролетит комета Туттля-Джакобини-Кресака.
Отмечается, что уже в ночь с 30 на 31 марта можно будет наблюдать полет кометы.
Расстояние между кометой и Солнцем будет наиболее коротким 13 апреля, потому небесное тело будет эту ночь наиболее яркой. При условии чистого неба и отсутствия облаков наблюдать за полетом яркой кометы можно будет без специальной техники - достаточно будет обычного бинокля.
Расстояние между кометой Туттля-Джакобини-Кресака и Землей составит 21 миллион километров. Передвижение кометы осуществляется довольно быстро - она всего за год смогла сократить расстояние до Земли в 30 раз.
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