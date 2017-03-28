



Японская бабушка совмещает работу с карьерой диджея - 29.03.2017 14:11

Пожилая японская бабушка по имени Сумико Ивамуро занимается кулинарией. Ее поварский стаж составляет ни много ни мало - 60 лет. Однако готовка - далеко не единственное дело, которому отдает предпочтение 82-летняя японка.

Один раз в месяц Сумико оставляет свою кухню, и вместо кухонного фартука облачается в стильную яркую одежду, парики и темные очки. Дело в том, что госпожа Ивамуро является самым старым в Азии ди-джеем, при этом, с весьма солидной репутацией.

Выступает японка под именем DJ SumiRock, и ее аудиторию составляют посетители ночных клубов, по возрасту которые годятся женщине в правнуки.

Сумико решила окунуться в мир ночной жизни и шумных дискотек после того, как потеряла супруга. В музыке японка находит утешение. Музыкальный стиль, которому отдает предпочтение DJ SumiRock - техно. Женщина утверждает, что работа за диджейским пультом - ничуть не легче работы на кухне, однако она уверенно может отработать всю ночь и зажечь людей на танцполе.

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