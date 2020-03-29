В перечень стран Евровидения войдет Китай- 29.03.2017 13:23
Глава организационного комитета Европейского вещательного союза Франк-Дитер Фрайлинг на брифинге сообщил, что конкурс Евровидения может пополниться новым участником. Интересно, что конкурс планируют расширить еще одной страной, которая географически никак не относится к Европе, как и Австралия. На этот раз речь идет о Китае.
По словам Фрайлинга, международный песенный конкурс Евровидение в Китае транслируют с 2013 года. Отмечается, что конкурс пользуется в стране огромной популярностью, о чем свидетельствуют высокие рейтинги.
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Как сообщил глава оргкомитета ЕВС, Китай согласен сделать определенный денежный взнос, который позволит стране принимать в конкурсе непосредственное участие, отправляя на песенное соревнование своих артистов.
Безусловно, в Киев на Евровидение в нынешнем году Китай уже не успеет подать заявку. Однако участие страны вполе возможно с ближайшие несколько лет.
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