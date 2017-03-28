Монетизацию льгот в Украине проведут в 2018 году

- 29.03.2017 11:06
Монетизацию льгот в Украине проведут в 2018 году

В 2018 году в Украине планируется провести полную монетизацию льгот, о чем заявил глава Министерства социальной политики Андрей Рева. 

В экспериментальном порядке монетизацию льгот намерены провести к 1 июля 2017 года пока что в Львовской области. Если результаты эксперимента будут успешными, монетизацию проведут по всей стране.

На настоящий момент на год предусматривается порядка 15 миллиардов гривен на льготные программы. Если взять финансирование всех программ на 2018 год, сумма составит, по словам Ревы, порядка 20 миллиардов гривен.

Ранее министр социальной политики называл четыре приоритетных позиции для Украины. Первой было названо реформирование системы оплаты труда, а также осуществление социально-трудовых отношений по европейским европейски. Также стране требуется провести рейорму системы пенсионного обеспечения. Третьим приоритетом министр назвал предоставление государственной социальной помощи в адресном порядке. Также Рева отметил, что среди приоритетных заданий для власти стоит децентрализация системы социальных услуг, а также их развитие на уровне территориальных общин.

Платиновая Буковина

Ключові слова: монетизация льгот в Украине, Андрей Рева министр

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