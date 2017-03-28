



Пограничники на Буковине обнаружили брошенный самолет АН-2 - 29.03.2017 10:37

На участке одела "Кельменцы" в пределах Коновского поселкового совета сотрудники Пограничной службы обнаружили брошенный самолет АН-2. Это произошло 27 марта.

Во время осуществления проверки пограничниками не был обнаружен ни пилот, ни владелец летательного аппарата. Был проверен бортовой номер судна, что позволило установить - соответствующие подразделения не получали заявок на проведение полетов в пределах Кельменецкого района.

По учету воздушных суден был проверен бортовой номер самолета. В пределах Черновицкого погранотряда не было зафиксировано самолетов с указанным номером, которому было бы предоставлено разрешение на осуществление полетов в 2017 году.

По факту данного происшествия в УСБУ Черновицкой области было направлено соответствующее сообщение.

Платиновая Буковина, Черновцы

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