Пограничники на Буковине обнаружили брошенный самолет АН-2- 29.03.2017 10:37
На участке одела "Кельменцы" в пределах Коновского поселкового совета сотрудники Пограничной службы обнаружили брошенный самолет АН-2. Это произошло 27 марта.
Во время осуществления проверки пограничниками не был обнаружен ни пилот, ни владелец летательного аппарата. Был проверен бортовой номер судна, что позволило установить - соответствующие подразделения не получали заявок на проведение полетов в пределах Кельменецкого района.
По учету воздушных суден был проверен бортовой номер самолета. В пределах Черновицкого погранотряда не было зафиксировано самолетов с указанным номером, которому было бы предоставлено разрешение на осуществление полетов в 2017 году.
По факту данного происшествия в УСБУ Черновицкой области было направлено соответствующее сообщение.
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