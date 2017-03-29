Магнитные бури на апрель 2017

- 29.03.2017 10:27
Магнитные бури на апрель 2017

В апреле нынешнего года ожидается несколько магнитных бурь, несмотря на довольно низкую солнечную активность. Напомним, что магнитные бури на Земле возникают благодаря сгусткам выбрасываемой Солнцем энергии, которые нарушают магнитное поле нашей планеты. Это привоит к некоторым изменениям климата, а также ухудшению самочувствия части населения Земли.

Предлагаем ознакомиться с календарем магнитных бурь на апрель 2017:

1 апреля ожидается слабая магнитная буря. Возмущения геомагнитного поля ожидаются также 3, 4 и 5 апреля.

17 и 18 апреля ожидаются слабые геомагнитные бури уровня G1. 

2 и 19 апреля ожидаются всплески геомагнитной активности.

В эти дни возможно ухудшение самочувствия, некоторые проблемы с давлением у метеозависимых людей, возникновения стрессов, раздражительность. В такие дни желательно избегать конфликтных ситуаций, отказаться от употреблениея тяжелой пищи и алкоголя, кофе, по возможности, отказаться от тяжелой физической активности.

 

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