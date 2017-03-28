



Сегодня Великобритания официально заявит о Брексит - 29.03.2017 09:53

Декларацию о выходе Великобритании из Евросоюза премьер-министр страны Тереза Мэй подписала вечером вторника, 28 марта. Сегодня днем, 29 марта, ожидается официальное заявление о выходе из блока.



Посол Великобритании в ЕС Тим Бэрроу передаст главе Евросовета Дональду Туску письмо от британского правительства. Речь идет о применении статьи 50 договора ЕС. Данная статья подразумевает прекращение членства в Евросоюзе, кгда вступает в силу договор о выходе страны из ЕС. Либо же выход возможен спустя два года после подачи заявки в автоматическом режиме, если о прождении переговоров стороны не придут к решению.

Стоит отметить, что переговоры Туска и Мэй состоялись накануне. Также премьер Великобритании провела переговоры в председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также главой ФРГ Ангелой Меркель. Стороны переговоров отметили, что Великобритания должна остаться одним из ближайших соратников Евросоюза.

29 апреля состоится экстренный саммит Евросоюза для рассмотрения поступившей из Лондона заявки. Страны-члены блока сформулируют тсовные цели, а также принципы будущего переговорного процесса. Еврокомиссию убдет представлять Мишель Барнье. От Европарламента в переговорах примет участие экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Напомним, что летом прошлого года в Великобритании прошел референдум касаемо выхода страны из Евросоюза. Данное решение поддержало большинство с небольшим перевесом. СОгласно прогнозам, процедура Брексит будет завершена ориентировочно к концу марта 2019 года.

Платиновая Буковина

Всі новини