В Луцке обстреляли польское консульство 29 03 2017- 29.03.2017 09:24
В Луцке на улице Дубнивской, 22б, ночью 29 марта неизвестные совершили обстрел помещения Генерального консульства Польши. Инцидент случился прмерно в 00:30.
По словам консула, в помещении охранники услышали взрыв. В самом помещении консульства повреждена крыша, а под местом повреждения разбито окно.
В полиции отмечают, что по зданию могли стрелять из гранатомета либо другого серьезного вооружения, на что наталкивают размеры дыры в крыше.
Стрелявшие, судя по всему, целились в служебное помещение, в котором на момент происшествия не было никого. Консул с семьей проживает в другом крыле здания. Охранники находятся в помещении ниже на этаж. В правоохранительных органах озвучивают пока что только неофицильные комментарии. Предполагается, что речь идет о провокации либо какого-то рода предупреждении. Выстрел был сделан неумело или неприцельно.
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