Причины недоверия друг к другу- 28.03.2017 17:27
По итогам ряда проверок ученые смогли установить, какие причины ведут к возникновению недоверия людей друг к другу.
Психика человека довольно восприимчива, и это первый фактор, вляющий на недоверие. Дело в том, что негативные ситуации имеют свойство сохраняться в памяти на довольно долгий срок. Это означает, что в будущем, получив неприятный опыт, человек будет отказываться верить другим, опираясь на предыдущие события, сохранившиеся в памяти.
Неуверенность в собственных силах также нередко влияет на недоверие. Из-за неуверенности собеседника человек может чувствовать, что его обманывают или готовятся предать.
Также недоверие могут вызывать низкие навыки общения с другими людьми.
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