



Причины недоверия друг к другу - 28.03.2017 17:27

По итогам ряда проверок ученые смогли установить, какие причины ведут к возникновению недоверия людей друг к другу.

Психика человека довольно восприимчива, и это первый фактор, вляющий на недоверие. Дело в том, что негативные ситуации имеют свойство сохраняться в памяти на довольно долгий срок. Это означает, что в будущем, получив неприятный опыт, человек будет отказываться верить другим, опираясь на предыдущие события, сохранившиеся в памяти.

Неуверенность в собственных силах также нередко влияет на недоверие. Из-за неуверенности собеседника человек может чувствовать, что его обманывают или готовятся предать.

Также недоверие могут вызывать низкие навыки общения с другими людьми.

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