



Ущерб от взрывов в Балаклее оценивают в 300 млн грн - 28.03.2017 16:30

Согласно заявлению главы Харьковского областного совета Сергея Чернова, ущерб, причиненный взрывам на складе боевой техники в Балаклее, оценивается ориентировочно в 300 миллионов гривен.

На настоящий момент подсчет причиненного ущерба в результате пожара и взрывов в Балаклее на местной военной базе все еще продолжается. Ущерб уже оценили в 220 миллионов гривен, однако еще предстоит подсчитать, какие убытки потерпели промышленные предприятия. С учетом этих данных сумма вполне может превысить 300 миллионов гривен. Сейчас ожидается завершение подсчета специалистами.

Сообщается, что в Балаклее во вторник, 28 марта, было восстановлено электроснабжение. До вечера предполагается восстановить также подачу газа. Шесть строительных организаций осуществляют на территории города работы по восстановлению.

Отметим, что снаряды со склада попали на поля местных сельхозпроизводителей. На восстановительные работы предполагается выделение средств из фонда регионального развития, и для этих целей, как отмети Чернов, уже готовится соответствующий документ к правительству.

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