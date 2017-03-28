



Видео-презентация Киева на Евровидение-2017 - 28.03.2017 15:42

В рамках процесса подготовки Украины к проведению популярнейшего песенного конкурса Евровидение-2017 был обнародован презентационный ролик Киева.

Среди поделившихся данным видео - Министерство иностранных дел Украины в соцсети Twitter.

Мэр Киева Виталий Кличко в видео повествует о преимуществах столицы и ее инфраструктуре. В конце градоначальник отмечает, что Киев ждет конкурс и с радостью готовится его провести.

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Напомним, в нынешнем году право организовывать и проводить Евровидение было предоставлено Украине, в честь победы Джамалы на конкурсе в 2016 году. Принимающим городом был выбран Киев. Полуфинальные части конкурса запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал состоится 13 мая. 43 страны официально подтвердили свое участие в конкурсе. Украину в нынешнем году на конкурсе представят победители национального отбора - группа O.Torvald, которые представят в финале Евровидения свою песню Time.

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