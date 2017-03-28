20 буковинским учреждениям отключают газ за долги

- 28.03.2017 15:11
20 буковинским учреждениям отключают газ за долги

По причине крупной задолженности угроза отключения от газоснабжения нависла над 20 бюджетными учреждениями на Буковине.

Соответствующие уведомления были направлены обществом с ограниченной ответственностью "Чернновцыгаз Сбыт".

Все 20 бюджетных учреждений задолжали предприятию в общей сложности 9,6 миллиона гривен. Образование задолженности, как сообщается, возникло из-за системы закупок и расчетов за газ. В соответствии с действующим законодательством, бюджетные учреждения должны в обязательном порядке проводить открытые торги. В зависимости от выбранной процедуры, срок проведения таких торгов может растягиваться от трех недель до двух месяцев.

Предупреждения об отключении газа по причине задолженности "Черновцыгаз Сбыт" направили 20 организациям-должникам во вторник, 28 марта. Уже сегодня их могут прекратить газоснабжение.

Платиновая Буковина

Ключові слова: бюджетные учреждения Буковина, долги за газ отключение, черновцы газ сбыт

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