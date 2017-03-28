Украинец совершил крупнейшую кражу вещей из отеля

- 28.03.2017 14:53
Украинец совершил крупнейшую кражу вещей из отеля

Новость об одном из украинских туристов наделала шума в социальных сетях. Отдыхающий отличился тем, что попытался украсть из одного отелей в Египте огромное количество вещей.

Кража пришлась на один из отелей крупнейшей в мире сети Hilton.

Фотография с награбленным была опубликована в Facebook сорудником туристической компании Дмитрием Виноградовым. Как можно заметить, украинец не постеснялся присвоить себе не только столовые приборы и посуду, фрукты, косметику и туалетную бумагу, но даже выкрутил лампочки из номера.

К слову, представители отеля могут подозревать туристов в хищении имущества отеля, ввиду чего они могут попросить открыть чемоданы отдыхающих. Поскольку это не является обыском, туристы вполне могут отказаться. Тогда отель имеет полное право вызвать полицию, чтобы провести обыск вещей в официальном порядке.

Если имеет место полицейский обыск, трансфер гостей из отеля осуществляется без тех туристов, которых подозревают в краже. По результатам обыска, если результат оказался положительным, на воров налагается штраф в размере 10-кратной стоимости похищеных вещей, а также открывается уголовное производство.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: кражи вещей в отелях, отдых в Египте

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