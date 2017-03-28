



Миллиарды лет назад на Марсе были цунами - 28.03.2017 13:36

Согласно заявлениям ученых, на поверхности Марса ранее происходили цунами. Эти явления имели место примерно 3 миллиарда лет назад.

Предполагается, что результаты исследований, которые описывают цунами на Марсе, ученые раскроют в рамках 48-й Луной и Планетарной научной конференции.

Исследователи заявляют, что на поверхности Марса был обнаружен достаточно большой кратер. Он мог быть образован в результате падения на планету астероида гигантских размеров. Поскольку астероид угодил в северный океан, его падение спровоцировало возникновение гигантских волн.

О существовании цунами дают понять особые отложения в долинах на поверхности Марса. Также эти волны смогли сформировать указанный кратер.

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