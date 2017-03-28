



Шокин через суд хочет восстановиться на должности Генпрокурора - 28.03.2017 13:25

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин предпринимает попытки вернуться на прежнюю должность, используя при этом суд.

имеющаяся информация свидетельствует о том, что Шокин обратился в Высший административный суд с соответствующим иском. Зарегистрирован данный иск был 13 марта нынешнего года.

Пресс-секретарь суда Галина Гаевская отметила, что Шокин в исковом заявлении просит признать постановление Верховной Рады касаемо разрешения уволить его с должности Генерального прокурора Украины и отменить данное решение.

Предварительно сообщается, что данный иск будет рассматриваться коллегией судей 10 апреля.

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