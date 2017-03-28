Лучший для очищения организма десерт

- 28.03.2017 12:38
Лучший для очищения организма десерт

Как было установлено в результате исследования, среди сладостей на ступеньку выше по полезности поднялся мармелад. Ученые выяснили, что этот десерт помогает организму избавляться от токсинов.

Были проведены несколько экспериментов, в результате которых было установлено - на работе всего желудочно-кишечного тракта мармелад сказывается положительным образом. Кроме того, он улучшает работу желудка и способствует детоксикации организма.

Ранее пользу от мармелада ученые не доказывали экспериментальным путем, однако многие утверждали, что данный десерт очень полезен. Теперь же ситуация изменилась, посколькустал известным тот факт, что употребление мармеладных конфет позволяет очистить организм от побочных продуктов обмена веществ, холестерина, желчных кислот, тыжелых металлов, анаболиков, шлаков и прочих биологических и химических веществ, вредных для организма.

Мармелад весьма полезен для тех, кто намерен избавиться от лишних килограммов, благодаря эффекты детоксикации и невыкой калорийности. 

По полезности мармелад иногда сравнивают с шоколадом, который позволяет также снизить стресс.

 

Платиновая Буковина

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