Разыскиваемые Интерполом скрываются в России- 28.03.2017 11:28
Благодаря общей границе, преступники из Донецкой области чаще всего пользуются ситуацией, чтобы скрыться от правосудия на территории России и избежать ответственности.
Пресс-служба полиции Донецкой области информирует, что секторы Интерпола и Европола с начала текущего года установили местонахождение 27 разыскиваемых лиц. Как было установлено, из них 26 скрывались от правосудия на территории Российской Федерации. Один из 27 разыскиваемых был обнаружен в Болгарии.
Сейчас поднимается вопрос касаемо эксрадиции этих людей в Украину.
Также сообщается, что за три месяца текущего года на территории РФ было обнаружено 12 транспортных средств, которые ранее были похищены на Донбассе. В ближайшее время владельцы авто могут ожидать возвращения своего транспорта.
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