



Германия планирует бойкотировать ЧМ-2018 в России - 28.03.2017 10:28

Возможность бойкота Чемпионата мира по футболу-2018, который запланирован к проведению в России, не исключают в Германии. Об этом стало известно после прошедших на прошлых выходных массовых задержаниях участников митингов против коррупции. Особенно немцев возмутило применение в отношении активистов насилия со стороны полиции.

Положение гражданского общества в России с того момента, когда ФИФА определилась с местом проведения Чемпионата мира по футболу-2018, существенно ухудшилось. С таким заявлением выступил гернот Эрлер, уполномоченный правительства Федеративной республики Германия по сотрудничеству с РФ. Также от отметил, что только ФИФА имеет исключительную компетенцию пересматривать решение о проведении мирового футбольного первенства в России.

Михаэль Фукс, который является заместителем главы франкции Ангелы Меркель в бундестаге, сообщил, что элементарные гражданские права в России не соблюдаются. В связи с этим страна не может проводить никакие чемпионаты мира. Политик выразил мнение, что подобная ситуация с соблюдением прав человека, а также угрозой безопасности может привести к тому, что большинство футбольных фанатов откажется от посещения Чемпионата мира-2018, если он будет проходить в России.

Фукс также отметил, что международные спортивные соревнования бойкотировать приходится в наиболее редких случаях, и лучше этого не допускать. Однако уже не первый год Россия демонстрирует неприемлемое и опасное поведение, нарушая международное право, а также права человека.

Платиновая Буковина

Всі новини