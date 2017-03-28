Артист черновицкого театра стал Заслуженным работником культуры Украины- 28.03.2017 10:11
Указ №82/2017 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра" был подписан Президентом Украины Петром Порошенко 27 марта 2017 года.
Согласно тексту данного указа, отмечаются особые заслуги артиста оркестра Черновицкого академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской - Павла Абрамовича Цепилована.
Президент постановил присвоить Цепиловану звание Заслуженного работника культуры Украины за весомый личный вклад в размитие национальной культуры, театрального искусства, существенные творческие достижения, а также высочайшее мастерство в профессиональном плане.
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