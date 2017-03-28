



В Украине низкая наполняемость водоемов - Минэкологии - 28.03.2017 09:45

Нехватка воды в Украине наблюдается в течение последних нескольких лет, как сообщает глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По словам чиновника, такая ситуация сложилась по ряду многих факторов, среди которых - поведение промышленых предприятий в плане использования водоемов, вырубка лесов, а также расчистка водных артерий страны.

Семерак отметил, что по сравнению с необходимым стандартом на сегодняшний день наполняемость рек в Украине составляет всего 20%.

В Украине практически нет водоемов, отметил министр, с качеством воды первого класса, - ни в реках, ни в озерах.

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