Безвиз для Грузии вступил в силу 28 марта

- 28.03.2017 09:15
Безвиз для Грузии вступил в силу 28 марта

Безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом вступил в силу с 28 марта. Первую безвизовую поездку в честь данного события совершил премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили. Глава правительства вылетел в Афины из аэропорта Тбилиси вместе с группой студентов, преподавателей, представителей правительства и СМИ.

По словам Квирикашвили, теперь граждане Грузии получат возможность совершать безвизовые путешествия в страны Евросоюза, Шенгенского соглашения. Граждане страны смогут узнать больше о странах ЕС и понять ценности Европейского Союза.

Делегация сначала планирует посетить Афины, после чего отправится в Брюссель.

В связи с вступлением в силу безвиза Грузии с ЕС, глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили издал указ, согласно которому со всемы гражданами, которые едут из Грузии в страны Шенгенской зоны, на пограничных контрольных пунктах будут проводиться тщательные беседы. Гражданам будут давать консультации, а также проверять их документы на соответствие требованиям ЕС и Шенгенской зоны. Напомним, что посещать страны Шенгена смогут те граждане Грузии, у которых имеется биометрический паспорт. Пребывание в странах ЕС возможно в течение периода до 90 дней.

Напомним, 27 февраля безвизовый режим для Грузии окончательно был утвержден Советом ЕС. Торжественная церемония подписания решения об отмене виз для гРузии состоялась 1 марта в Брюсселе. Публикация о введении безвиза в Официальном журнале ЕС имела место 8 марта, согласно которому решение вступает в силу спустя 20 дней.

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