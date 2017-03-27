



На парламентских выборах в Болгарии выиграла проевропейская партия - 27.03.2017 17:28

В Болгарии состоялись парламентские выборы, и уже подсчитаны 99% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Как стало известно, победу одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", которую возглавляет экс-премьер-министр страны Бойко Борисов. Проевропейская политическая сила получила 33% голосов избирателей.

Основные соперники получили 27% голосов, и ими оказалась социалистическая партия во глав с Корнелией Ниновой. Стоит отметить, что социалисты выступают за сближение с Россией, а также отмену антироссийских санкций.

Напомним, в Болгарии состаялись внеочередные парламентские выборы - уже в третий раз за четыре года. В целом, за места в Национальном собрании страны боролось 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет.

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