



Кровь любой группы можно создавать искусственно - 27.03.2017 16:10

Биологам удалось создать бессмертную линию клеток, которые являются предшествнениками эритроцитов. Благодаря этому стало возможным создание in vitro жизнеспособных эритроцитов, которые могут быть использованы в клинических условиях в достаточном количестве.

Результаты открытия были опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.

Ученые ранее предпринимали попытки получать красные кровяные тельца путем дифференциации полученных от доноров стволовых клеток. Эти клетки могут дифференцироваться в любой тип клеток организма, или по-научному они плюрипотентны. Это означает, что для изучения эритроцитов ученым требуется осуществлять достаточно сложыне манипуляции. Для этого у доноров приходитс много раз брать кровь, поскольку такой способ позволяет получить лишь небольшое количество клеток.

Согласно другому методу, используются так называемые унипотентные клетки, которые дифференцируются только в один тип. При культивировании унипотентных клеток-предшественников эритроцитов, то можно не котролировать их дифференциаци. Но стоит помнить, что их деление ограничено, по сравнению со стволовыми клетками. Это означает, что такие клетуки необходимо модицицировать для бесконечного деления.

исследователи из Бристольского университета взялись за проверку такого подхода. Им удалось генетически модифицировать клетки костного мозга, добавив гены папилломавируса человека, благодаря чему клетки смогли бесконечно делиться. Переход клеток был индуцирован в предшественники эритроцитов. Новую клеточную линию назвали Bristol Erythroid Line Adult, или сокращенно BEL-A. В морфологии эритроцитов не было обнаружено отличий.

Теперь ожидаются клинические испытания выращенных в подобных условиях эритроцитов. Если тесты дадут положительный результат, такие эритроциты можно будет успешно применять для переливаний крови, чтобы помочь людям с редкой группой крови. Линии иммортализированных предшественников эритроциты ученые могут создавать для любой группы крови. Это означает, что при переливаниях крови можно будет существенно снизить риск передачи инфекционных заболеваний.

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