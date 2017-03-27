Кровь любой группы можно создавать искусственно

- 27.03.2017 16:10
Кровь любой группы можно создавать искусственно

Биологам удалось создать бессмертную линию клеток, которые являются предшествнениками эритроцитов. Благодаря этому стало возможным создание in vitro жизнеспособных эритроцитов, которые могут быть использованы в клинических условиях в достаточном количестве.

Результаты открытия были опубликованы в статье в научном журнале Nature Communications.

Ученые ранее предпринимали попытки получать красные кровяные тельца путем дифференциации полученных от доноров стволовых клеток. Эти клетки могут дифференцироваться в любой тип клеток организма, или по-научному они плюрипотентны. Это означает, что для изучения эритроцитов ученым требуется осуществлять достаточно сложыне манипуляции. Для этого у доноров приходитс много раз брать кровь, поскольку такой способ позволяет получить лишь небольшое количество клеток.

Согласно другому методу, используются так называемые унипотентные клетки, которые дифференцируются только в один тип. При культивировании унипотентных клеток-предшественников эритроцитов, то можно не котролировать их дифференциаци. Но стоит помнить, что их деление ограничено, по сравнению со стволовыми клетками. Это означает, что такие клетуки необходимо модицицировать для бесконечного деления.

исследователи из Бристольского университета взялись за проверку такого подхода. Им удалось генетически модифицировать клетки костного мозга, добавив гены папилломавируса человека, благодаря чему клетки смогли бесконечно делиться. Переход клеток был индуцирован в предшественники эритроцитов. Новую клеточную линию назвали Bristol Erythroid Line Adult, или сокращенно BEL-A. В морфологии эритроцитов не было обнаружено отличий.

Теперь ожидаются клинические испытания выращенных в подобных условиях эритроцитов. Если тесты дадут положительный результат, такие эритроциты можно будет успешно применять для переливаний крови, чтобы помочь людям с редкой группой крови. Линии иммортализированных предшественников эритроциты ученые могут создавать для любой группы крови. Это означает, что при переливаниях крови можно будет существенно снизить риск передачи инфекционных заболеваний.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: искусственная кровь, искусственно созданные эритроциты

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На парламентских выборах в Болгарии выиграла проевропейская партия В Болгарии состоялись парламентские выборы, и уже подсчитаны 99% бюллетеней, сообщает
- 27.03.2017 17:28
В проект Брак за сутки включены еще 15 населенных пунктов Еще 15 населенных пунктов Украины добавлены к списку, где можно осуществить процедуру заключения брака за сутки
- 27.03.2017 16:41
Досудебное производство об избиении активистов на Грушевского завершено В пресс-службе Генпрокуратуры Украинысообщают, что досудебное расследование по задержанию и избиению
- 27.03.2017 15:40
Основная информация о Евровидении-2017 Чуть больше месяца остается до старта популярного в Европе и не только песенного конкурса Евровидение-2017, который принимает Киев
- 27.03.2017 15:18
Убийство в центре Черновцов 25 03 2017 В Черновцах произошло разбойное нападение, в результате которого погибла женщина. Сейчас правоохранительные органы проводят первоочередные
- 27.03.2017 13:55
Нитевой лифтинг - нити для лица Нитевой лифтинг - достаточно распространенная на сегодняшний день процедура в косметологии, позволяющая осуществлять подтяжку лица
- 27.03.2017 12:45
Ученые изобрели гибкие стеклянные мембраны Полезное открытие позволит расширить возможности медицины для микроскопического мира. Речь идет об удивительном материале - гибком стекле
- 27.03.2017 12:18
Подробности пенсионной реформы в Украине В Украине возрат выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет. Женщины выходят на пенсию сейчас в 58 лет, однако до 2021 года планку предполагается
- 27.03.2017 11:42
Смертельное ДТП под Черновцами 27 03 2017 В Глыбокском районе Черновицкой области, на объездной дороге Черновцов в районе села Коровия рано утром в понедельник, 27 марта, произошло смертельное ДТП.
- 27.03.2017 10:31
ГСЧС очистила Балаклею от снарядов Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, город Балаклея и населеные пункты, расположенные в его радиусе
- 27.03.2017 09:48

Всі новини