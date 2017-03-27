



Досудебное производство об избиении активистов на Грушевского завершено - 27.03.2017 15:40

В пресс-службе Генпрокуратуры Украинысообщают, что досудебное расследование по задержанию и избиению активистов на колоннаде стадиона имени Лобановского в Киеве 19 января 2014 года подошло к концу.

Речь шла о расследовании в отношени троих бывших бойцов отряда специального назначения "Беркут", подозреваемых в умышленном причинении людям физической боли - пытках, а также причинению физического и морального страдания через побои, мучения и прочие насильственные действия, совершенные по мотивам мести.

Для ознакомления стороны получили материалы уголовного производства еще 21 марта.

В ГПУ в июне 2016 года сообщали, что подозреваемого в избиении активистов на стадионе Динамо экс-бойца "Беркута" задержали. Мужчину подозревают в том, что 21 января 2014 года он нанес на крыше колоннады стадиона двум активистам телесные повреждения средней тяжести.

Так, столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями на улице Грушевского рядом со стадионом имени Лобановского начались 19 января 2014 года. Генеральная прокуратура отмечает, что за время конфликта в ходе Евромайдана в Украине пострадало 2500 человек, из которых погибло 104 человек. Погибших стали называть Небесной Сотней. Министерство внутренних дел сообщает, что в период с 18 февраля по 2 марта 2014 в центре Киева во время выполнения служебных обязанностей погибло 17 правоохранителей.

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