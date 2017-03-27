



Основная информация о Евровидении-2017 - 27.03.2017 15:18

Чуть больше месяца остается до старта популярного в Европе и не только песенного конкурса Евровидение-2017, который принимает Киев. Билеты на конкурс и репетиции уже есть в продаже, организаторы и конкурсанты ведут активную подготовку к шоу. Напомним, что полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а финал - на 13 мая.

Предварительно известно, что прямые эфиры конкурса будут начинаться в 20:00, однако пока что точное время не сообщалось.

Сам конкурс будет проходить в Киеве в Международном выставочном центре. Здесь достаточно места для размещения основных объектов Евровидения, ведь площадь выставочных залов составляет 28 000 квадратных метров, а общая площадь центра - 58 000 квадратных метров. Здесь имеется 15 конференц-залов, общая площадь которых равняется 1700 квадратов. На территории МВЦ имеется паркинг на 2500 мест. МВЦ позволяет разместить до 10 тысяч человек благодаря допонительным трибунам. Сцена по предварительным данным составит примерно 750 квадратных метров. На 4 тысячи квадратных метров будет рассчитан пресс-центр Евровидения.

Немецкий дизайнер Флориан Видер стал автором оформления сцены. Концепция сцены Евровидения-2017 иметт форму круга, что символизирует Украину как центр Европы, которой она стала благодаря проведению Евровидения. Также концепция схемы позволяет зрителям быть максимально близко к выступающим.

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Для участия в конкурсе было заявлено 43 участника, однако если вопрос с запретом конкурсантки от России Юлии Самойловой не разрешится, количесто участников составит 42.

оценку исполнителям ставят зрители и профессиональное жюри от каждой страны-участницы. 12 баллов жюри ставит лучшей по их мнению песне, далее выставляют 10 баллов и так далее по убыванию. По голосам зрителей так же определяется лучшая песня, которая набрала больше всего голосов, и ей присуждается также 12 баллов, и 10 - следующей песне. По результатам голосования жюри и телезрителей голоса суммируются. По обновленным правилам конкурса нначала глашатаи озвучивают результаты голосования профессионального жюри. По итогам зрительского голосования, результаты озвучивают ведущие конкурса - от страны с наименьшим количеством баллов до страны с наибольшим. Это позволяет соблюдать интригу практически до конца оглашения результатов.

Ведущими конкурса в нынешнем году станут трое мужчин. Александр Скичко и Владимир Остапчук будут вести шоу, а Тимур Мирошниченко будет общаться с конкурсантами в грин-руме.

Фраза "Celebrate Diversity", которая переводится как "Уважайте многообразие", является слоганом конкурса в нынешнем году. В качестве логотипа было выбрано традиционное украинское ожерелье-монисто, которое является также оберегом. Каждая из бусин ожерелья отличается друг от друга.

На домашнем конкурсе Украину будет представлять группа O.Torvald с песней "Time". Песня полтавской группы рассказывает о том, что каждый момент нашей жизни необходимо ценить.

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