Убийство в центре Черновцов 25 03 2017

- 27.03.2017 13:55
Убийство в центре Черновцов 25 03 2017

В Черновцах произошло разбойное нападение, в результате которого погибла женщина. Сейчас правоохранительные органы проводят первоочередные мероприятия, направленные на установление личности нападавшего и его поимку. Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции Черновицкой области.

Сообщение о нападении полицейские получили 25 марта примерно в 3 часа ночи. В одну из квартир в центре Черновцов проник неизвестный, который нанес 52-летней женщине несколько ножевых ранений. О происшествии в полицию сообщила проживающая в том же доме дочь потерпевшей.

Следственно-оперативная группа прибыла на место вызова. Было установлено, что преступник проник в помещение, предварительно выдавив металлопластиковое окно. При попытке завладеть чужим имуществом преступник напал на хозяйку квартиры. Женщина принялась оказывать сопротивление и громко кричала. Нападавший нанес женщине колюще-режущим предметом несколько ударов в область рук и туловища. Он скрылся с места преступления, испугавшись, что на крик женщины прибегут люди и обнаружат его.

Пострадавшую с колото-резанными ранами внутренних органов госпитализировали в медучреждение и начали проводить реанимационные мероприятия. Однако во время оказания медицинской помощи пострадавшая скончалась.

Ведомости о данном уголовном правонарушении были внесены следователями Главного управления Нацполиции в Черновицкой области в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 115 и частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, которые описывают соответственно умышленное убийство и разбой. Сейчас проходит досудебное расследование, предпринимаются мероприятия по установлению личтости преступника и его задержание.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы убийство март 2017, в ценре черновцов убили женщину 25 марта 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На парламентских выборах в Болгарии выиграла проевропейская партия В Болгарии состоялись парламентские выборы, и уже подсчитаны 99% бюллетеней, сообщает
- 27.03.2017 17:28
В проект Брак за сутки включены еще 15 населенных пунктов Еще 15 населенных пунктов Украины добавлены к списку, где можно осуществить процедуру заключения брака за сутки
- 27.03.2017 16:41
Кровь любой группы можно создавать искусственно Биологам удалось создать бессмертную линию клеток, которые являются предшествнениками эритроцитов. Благодаря этому
- 27.03.2017 16:10
Досудебное производство об избиении активистов на Грушевского завершено В пресс-службе Генпрокуратуры Украинысообщают, что досудебное расследование по задержанию и избиению
- 27.03.2017 15:40
Основная информация о Евровидении-2017 Чуть больше месяца остается до старта популярного в Европе и не только песенного конкурса Евровидение-2017, который принимает Киев
- 27.03.2017 15:18
Нитевой лифтинг - нити для лица Нитевой лифтинг - достаточно распространенная на сегодняшний день процедура в косметологии, позволяющая осуществлять подтяжку лица
- 27.03.2017 12:45
Ученые изобрели гибкие стеклянные мембраны Полезное открытие позволит расширить возможности медицины для микроскопического мира. Речь идет об удивительном материале - гибком стекле
- 27.03.2017 12:18
Подробности пенсионной реформы в Украине В Украине возрат выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет. Женщины выходят на пенсию сейчас в 58 лет, однако до 2021 года планку предполагается
- 27.03.2017 11:42
Смертельное ДТП под Черновцами 27 03 2017 В Глыбокском районе Черновицкой области, на объездной дороге Черновцов в районе села Коровия рано утром в понедельник, 27 марта, произошло смертельное ДТП.
- 27.03.2017 10:31
ГСЧС очистила Балаклею от снарядов Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, город Балаклея и населеные пункты, расположенные в его радиусе
- 27.03.2017 09:48

Всі новини