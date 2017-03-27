



Убийство в центре Черновцов 25 03 2017 - 27.03.2017 13:55

В Черновцах произошло разбойное нападение, в результате которого погибла женщина. Сейчас правоохранительные органы проводят первоочередные мероприятия, направленные на установление личности нападавшего и его поимку. Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции Черновицкой области.

Сообщение о нападении полицейские получили 25 марта примерно в 3 часа ночи. В одну из квартир в центре Черновцов проник неизвестный, который нанес 52-летней женщине несколько ножевых ранений. О происшествии в полицию сообщила проживающая в том же доме дочь потерпевшей.

Следственно-оперативная группа прибыла на место вызова. Было установлено, что преступник проник в помещение, предварительно выдавив металлопластиковое окно. При попытке завладеть чужим имуществом преступник напал на хозяйку квартиры. Женщина принялась оказывать сопротивление и громко кричала. Нападавший нанес женщине колюще-режущим предметом несколько ударов в область рук и туловища. Он скрылся с места преступления, испугавшись, что на крик женщины прибегут люди и обнаружат его.

Пострадавшую с колото-резанными ранами внутренних органов госпитализировали в медучреждение и начали проводить реанимационные мероприятия. Однако во время оказания медицинской помощи пострадавшая скончалась.

Ведомости о данном уголовном правонарушении были внесены следователями Главного управления Нацполиции в Черновицкой области в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 115 и частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, которые описывают соответственно умышленное убийство и разбой. Сейчас проходит досудебное расследование, предпринимаются мероприятия по установлению личтости преступника и его задержание.

Платиновая Буковина, Черновцы

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