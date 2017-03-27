Нитевой лифтинг - нити для лица

- 27.03.2017 12:45
Нитевой лифтинг - нити для лица

Нитевой лифтинг - достаточно распространенная на сегодняшний день процедура в косметологии, позволяющая осуществлять подтяжку лица и других тканей с помощью особых нитей. Эффект от процедуры нитевого лифтинга сравним с результатом от пластической хирургии. Нитевой лифтинг в Черновцах позволяет корректировать возрастные изменения, в результате чего достигается омолаживающий эффект. Вместе с тем, подтяжка с использованием нитей для лица не требует длительного периода восстановления, в то время как эффект будет заметен практически сразу. Высококачественный нитевой лифтинг с гарантией результата доступен в Черновцах!

Контакты салона ARABICA: 
Адрес: г. Черновцы, ул.Героев Майдана, 150. Тел.: +38 (099) 55-98-3-95, +38 (067) 949-62-83, +38 (0372) 950-195

Коррекция внешности с помощью нитевого лифтинга - нитей для лица и не только - рекомендуется при таких изменениях, как обвисшие щеки, "скорбные" складки в уголках рта, носогубные складки, второй подбородок, опущенные брови и прочее. Все эти недостатки можно и нужно корректировать с помощью нитей для лица. Нитевой лифтинг дает результат довольно быстро и с гарантией, а эффект от процедуры сохраняется в течение 2-5 лет и даже дольше при соблюдении рекомендаций косметолога. Нитевой лифтинг в Черновцах очень востребован, потому сюда приезжают клиенты со всей Западной Украины, а также из других регионов страны. Особым спросом нитевой лифтинг в Черновцах пользуется у клиентов из Ивано-Франковска, Хмельницкого, Тернополя, Ужгорода, Львова, Калуша, Луцка, Стрыя, Ровно, Снятина и других городов Украины.

Нити для подтяжки лица могут быть нерассасывающимися и рассасывающимися, созданными на основе полимолочной кислоты. В тканях нити удерживаются и создают своеобразный каркас благодаря мельчайшим насечкам на поверхности.

Нитевой лифтинг противопоказан к применению в период кормления грудью и при беременности. Также армирование нитями для лица не проводится при наличии у клиента сахарного диабета, тяжелых формах аллергии, роблемах со свертываемостью крови, а также аутоиммунных заболеваний и онкологии.

Процедура нитевого лифтинга осущестляется под действием местной анестезии, благодаря чему она является безболезненной. Нити вводятся под кожу через тончайшие проколы, благодаря чему кожа не травмируется, а после процедуры не возникает шрамов. На процедуру нитевого лифтинга дается гарантия качества. Лучшие нити - нити Аптос.

Платиновая Буковина

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