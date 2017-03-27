Подробности пенсионной реформы в Украине

- 27.03.2017 11:42
Подробности пенсионной реформы в Украине

В Украине возрат выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет. Женщины выходят на пенсию сейчас в 58 лет, однако до 2021 года планку предполагается поднять также до 60 лет.

Понятие трудового стажа в Украине отменили еще в начале 2000 годов, и сейчас речь идет о страховом стаже. Верховная Рада Украины приняла в 2003 году законы "Об обязательном государственном страховании" и "О негосударственном пенсионном обеспечении". Закон о новой пенсионной системе Украины вступил в силу 1 января 2004 года.

С тех пор в Украине заработало трехуровневое пенсионное обеспечение. Первый уровень предусматривает солидарную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, второй - накопительную систему, а третий - систему негосударственного пенсонного обеспечения.

В украинском государственном пенсионном страховании первый ровень системы пенсионного обеспечения является общеобязательным. По системе добровольного накопительного пенсионного обеспечения устанавливаются второй и третий уровни. Солидарная система предусматривает содержание одного неработающего поколения людей (пожилых) одним работающим поколением. Данная система сохранилась после распада Советского Союза.

В соответствии с солидарной системой следующие виды пенсий начисляются из средств пенсионного фонда: это пенсия, назначенная по возрасту, пенсия по случаю потери кормильца, а также пенсия, назначенная по инвалидности вследствии общего заболевания.

 

Платиновая Буковина

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