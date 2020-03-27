



Смертельное ДТП под Черновцами 27 03 2017 - 27.03.2017 10:31

В Глыбокском районе Черновицкой области, на объездной дороге Черновцов в районе села Коровия рано утром в понедельник, 27 марта, произошло смертельное ДТП.

Согласно имеющейся информации, на трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

В результате происшествия двое человек погибли на месте. Скорая госпитализировала еще двоих человек в больницу с травмами различной степени.

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