



На Южно-Окружной упало дерево 27 03 2017 - 27.03.2017 09:31

В Черновцах на улице Южно-Окружной упало огромное дерево. Происшествие случилось в воскресенье, 26 марта. Дерево создало проблемы на проезжей части, так как перегородило дорогу.

Кроме того, рухнувшее дерево оборвало электрические провода и повредило троллейбусные линии.

К счасатью, упавшее дерево никого не травмировало, жертв также нет.

На место происшествия работали специальные службы, которые разобрали дерево и очистили проезжую часть.

Платиновая Буковина, Черновцы

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