ГСЧС очистила Балаклею от снарядов

- 27.03.2017 09:48
ГСЧС очистила Балаклею от снарядов

Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, город Балаклея и населеные пункты, расположенные в его радиусе, были очищены от взрывоопасных предметов. По состоянию на 7 часов утра 27 марта пиротехники ГСЧС осуществили зачистку от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девяти прилегащих к городу населенных пунктов, которые оказались в зоне ЧС.

Тем не менее, в настоящее время иногда на технической территории боевого склада иногда случаются единичные взрывы разной интенсивности.

3 пожарных танка, столько же пожарных автомобилей МО и инженерных машин разграждения были привлечены для локализации и ликвидации очагов возгорания. Три пожарных автомобиля ГосСЧС привлечены для подвоза воды.

Газоснабжение в опасной зоне на время было прекращено. Также отстановлена на время деятельность потенциально-опасных объектов. В радиусе 40 километров также закрыто воздушное пространство.

Напомним, в городе Балаклея, что в Харьковской области, на территории военного склада Министерства обороны Украины произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Многие взрывоопасные предметы разлетелись за пределы арсенала. Было решено осуществить экстренную эвакуацию населения Балаклеи и прилегающих к городу населенных пункта. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в результате чрезвычайной ситуации 1 человек погиб, трое пострадавших госпитализированы.

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Ключові слова: балаклея 27 03 2017, взрывы в балаклее, военный склад Балаклея

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