



В Москве арестованы участники антикоррупционых митингов - 27.03.2017 09:26

26 марта в Москве состоялись антикоррупционные митинги, в результате которых было задержано более 1030 человек. Как сообщается, среди них оказалось достаточно много несовершеннолетних.

На настоящий момент в отделениях полиции остается по меньшей мере 120 человек, которых все еще не отпустили.

Адмитистративные протоколы были составлены в отношении большей части задержанных учатсников митинга. Протоколы составлялись в соответствии со статьей 20.2 КОАП России по нарушению установленного порядка организации или проведения митингов, собраний, шествий, пикетирования или демонстрации. За такие административные нарушения предумсматривается штраф до 20 необлагаемых налогов минимумов граждан.

Митинги прошли в результате проведенного Фондом борьбы с коррупцией расследования касаемо находящихся в пользовании премьера РФ Дмитрия Медведева яхт и недвижимости. Отмечается, что многие демонстранты принесли на митинг негласный символ киевской революции на Майдане - шины.

Среди прочих был арестован оппозиционный политик Алексей Навальный. Как стало изветно, суд над ним запланирован на понедельник.

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