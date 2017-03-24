Подросток нашел в парке настоящий алмаз

- 24.03.2017 16:30
Подросток нашел в парке настоящий алмаз

В национальном парке "Кратер алмазов" в штате Арканзас 14-летний мальчик нашел алмаз. Как сообщается, со времен открытия парка это седьмая по величине находка - подросток отыскал драгоценный камень 7,44 карата.

Калел Ленгфорд отмечает, что на поиски алмаза у него ушло около 30 минут. Камень, похожий на фасолинку кофейного цвета, он заметил возле ручья в скалах.

Согласно правилам парка, если кто-то находит на территории настоящий алмаз, он может оставить его себе. Семья ленгфордов отпавилась в Diamond Discovery Center, сотрудники которого подтвердили, что мальчик нашел самый настоящий алмаз. Также они сообщили, что камень могло вымыть из породы скал, поскольку несколько дней подряд шли дожди.

Отметим, что статус национального парка штата Арканзас "Кратер алмазов" получил в 1972 году. До настоящего момента в нем удалось отыскать примерно 30 тысяч алмазов различной величины.

Платиновая Буковина

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