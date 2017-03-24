25 марта в Украине - резкое похолодание

- 24.03.2017 14:27
25 марта в Украине - резкое похолодание

В субботу, 25 марта, в Украине ожидается очередной виток похолодания. В некоторых регионах столбики термометров опустятся ниже нуля, как отмечают синоптики украинского гидрометцентра.

Практически по всей территории страны ожидается погода с переменной облачностью, северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду

В западных областях осадков не предвидится.  В ночное время температурные показатели будут в пределах +3... -3 градусов, днем воздух прогреется до +4... +10 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье - до 15 градусов выше нуля. Без осадков.

Северные регионы отметятся ночной температурой от +2 до -2 градусов, днем же будет в пределах 3-9 градусов с отметкой плюс. Осадков не прогнозируется.

Также без осадков ожидается погода в центральной части страны. Небольшой дождь местами возможен в Днепропетровской области. Ночью будет 1-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +3... +9 градусов.

Синоптики прогнозируют восточным областям небольшой дождь в ночное время, температуру в пределах +2... +7 градусов. Днем осадков не предвидится, воздух прогреется до отметок 3-9 градусов тепла.

Южные области отметятся небольшим дождем в ночное время. Температура воздуха составит +2... +7 градусов ночью и днем - в пределах 8-14 градусов тепла. 

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Ключові слова: погода 25 марта, погода в Украине 25 03 2017

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