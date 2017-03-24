



В Египте выпустили на свободу Хосни Мубарака - 24.03.2017 13:06

В пятницу, 24 марта, на свободу вышел бывший президент Египта Хосни Мубарак. О его освобождении сообщил адвокат.

Напомним, режим Мубарака потерпел крах в 2011 году, когда в Египте прогремела революция. После переворота экс-президент попал в тюрьму.

Все это время до настоящего момент Хосни Мубарак ужерживался в военном госпитале Маади. После освобождения он отправился в Гелиополис к себе домой.

Напомним, в начале марта 2017 года Высший апелляционный суд оправдал экс-президента Египта по обвинению в убийстве демонстрантов, принимавших участие в революции 2011 года. До этого Мубарак возглавлял Египет в течение 30 лет. К слову, он стал первым лидером страны, которого судили в результате Арабской весны.

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