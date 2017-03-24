Сувениры Евровидения-2017 уже в продаже

- 24.03.2017 12:28
Сувениры Евровидения-2017 уже в продаже

Брендированная продукция к Евровидению-2017 в Украине уже появилась в продаже. Речь идет о фирменных воздушных шарах, постерах, футболках, свитшотах и прочей сувенирной продукции с символикой конкурса этого года.

Так, официальный магазин Eurovision Shop уже представляет в продажу товары, украшенные стилизованным орнаментом в виде украинского мониста, дополненного слоганом «Celebrate Diversity». Отмечается, что на сайте пока что выложена не полная коллекция фирменных товаров.

Браслеты, чашки и подушки, а также прочие сувениры появятся в продаже в апреле-мае. Сейчас уже продаются свитшоты и футболки, а также воздушные шары и постеры. Можно оформить предварительный заказ дисков - DVD, CD и Blu-Ray, которые содержат официальный альбом с композициями всех участников Евровидения-2017. Также коллекцию песен этого Евровидения можно будет приобрести на виниловых пластинках - впервые в истории конкурса.

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Лимитированный выпуск пластинок поступит в продажу с 23 июня. Набор будет состоять из четырех дисков разных цветов, и в него также войдет журнал о Евровидении и CD-альбом. Цена такого бокс-сета составляет 139 евро.

С 7 апреля в iTunes можно будет оформить предзаказ на альбом Евровидения, и с 21 апреля он будет доступным к скачиванию.

Помимо продукции с брендом Евровидения-2017, в магазине также продаются сувениры с конкурсов прошлых годов с большими скидками.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Евровидение 2017 брендированная продукция, фирменные сувениры евровидения 2017

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