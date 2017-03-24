На Солнце 2 недели не появилось ни одного пятна- 24.03.2017 12:12
В течение 15 дней подряд на поверхности Солнца не наблюдалось ни единого пятна. Как утверждают ученые, подобная ситуация в истории наблюдений за солнечной активностью уже случалась. Так, из глубокого минимума звезда выходила в апреле 2010 года, и тогда удалось найти такой же чистый участок на поверхности Солнца.
Из-за того, что на поверхности Солнца пока что нет пятен, спустя некоторое время ожидается новый солнечный минимум. Специалисты дают прогноз, что следующий минимум произойдет примерно в 2019-2020 годах.
В этому времени на Солнце не будут образовываться такие пятна, которые спровоцируют мощные вспышки. В то же время, космическая погода продолжит меняться, причем, довольно интересным способом. По причине солнечного минимума, Солнце будет излучать больше космических лучей. Это приведет к учащению различных явлений, в особенности, розовых полярных сияний.
Так, новый поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце направился в сторону Земли 22-23 марта. В ближайшие дни на нашей планете будут происходить северные сияния.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 24.03.2017 16:30
- 24.03.2017 16:06
- 24.03.2017 15:21
- 24.03.2017 14:27
- 24.03.2017 13:06
- 24.03.2017 12:28
- 24.03.2017 11:48
- 24.03.2017 10:47
- 24.03.2017 10:26
- 24.03.2017 09:54