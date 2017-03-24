



На Солнце 2 недели не появилось ни одного пятна - 24.03.2017 12:12

В течение 15 дней подряд на поверхности Солнца не наблюдалось ни единого пятна. Как утверждают ученые, подобная ситуация в истории наблюдений за солнечной активностью уже случалась. Так, из глубокого минимума звезда выходила в апреле 2010 года, и тогда удалось найти такой же чистый участок на поверхности Солнца.

Из-за того, что на поверхности Солнца пока что нет пятен, спустя некоторое время ожидается новый солнечный минимум. Специалисты дают прогноз, что следующий минимум произойдет примерно в 2019-2020 годах.

В этому времени на Солнце не будут образовываться такие пятна, которые спровоцируют мощные вспышки. В то же время, космическая погода продолжит меняться, причем, довольно интересным способом. По причине солнечного минимума, Солнце будет излучать больше космических лучей. Это приведет к учащению различных явлений, в особенности, розовых полярных сияний.



Так, новый поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце направился в сторону Земли 22-23 марта. В ближайшие дни на нашей планете будут происходить северные сияния.

Платиновая Буковина

Всі новини