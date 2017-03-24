В Лондоне задержали 10 причастных к теракту 22 марта

- 24.03.2017 11:48
В Лондоне задержали 10 причастных к теракту 22 марта

Еще двух подозреваемых в совершении теракта в центре Лондона задержали британские полицейские. Как стало известно, уже 10 человек были задержаны в рамках расследования данного нападения. Из них под залог была освобождена одна женщина. Напомним, ответственность за данное нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Стоит отметить, что количество жертв атаки в Лондоне достигла 5 человек, одним из которых является нападавший. Также в больницах находится несколько десятков пострадавших, состояние двоих из них оценивается как критическое.

В среду, 22 марта, водитель авто, находясь на Вестминстерском мосту в Лондоне, специально наехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате было ранено несколько десятков человек, есть погибшие. После водитель выскочил из авто и бросился на полицейского с ножом. Вооруженый полицейский наряд, прибывший на подмогу, ликвидировал нападающего, застрелив его.

По сообщению полиции, нападавшего звали Халид Масуд, однако его настоящим именем было Эдриан Рассел Аджай. Он является уроженцем графства Кент. Мужчине было 52 года. Ранее его уже привлекали к ответственности по разным причинам, в особенности, за нарушения общественного порядка, нанесение тяжелых телесных повреждений, а также за незаконное хранение оружия. Именно за хранение холодного оружия Масуд в последний раз представал перед правосудием, и это было в 2003 году. Первые проблемы с законом у него возникли в 1983 году за повреждение имущества.

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Ключові слова: теракт в Лондоне 22 03 2017, Лондон атаки ИГИЛ 22 марта

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