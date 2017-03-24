Какую опасность таит весеннее солнце

- 24.03.2017 10:47
Какую опасность таит весеннее солнце

Первые солнечные лучи кажутся приятными и согревающими, однако, как и любой ультрафиолет, они могут таить в себе определенную опасность, а именно - провоцирование появления пигментных пятен на лице. Так, специалисты предупреждают, что от весеннего солнца стоит беречься как никогда, ведь в этот период светило осолбенно агрессивно.

Нарушения пигментации кожи могут иметь место в более взрослом возрасте, и даже в 20 лет, причем, из-за воздействия солнца. На некоторых участках кожи выработка меланина происходит неравномерно, в результате чего и образуются пресловутые пигментные пятна. В любом возрасте они возникают из-за гормональных изменений, из-за длительного пребывания на солнца, а также из-за нехватки витамина С. Так что не забывайте о пользе киви, цитрусовых, квашеной капусте, ведь все эти продукты богаты витамином С. нелишним будет употреблять воду с лимоном, поскольку она также способствует похудению.

В марте не стоит пренебрегать средствами для лица с высокой SPF-защитой. Такие кремы стоит наносить за 20 минут до выхода на улицу, чтобы гарантировать адекватную защиту чувствительной коже лица. Для весны подойдут средства с фактором защиты SPF-20. Также не забывайте носить солнцезащитные очки. Помимо пигментных пятен, от весеннего солнца могут появляться морщинки, поскольку солнечные лучи вызывают сухость кожи и ведут ее к обезвоживанию.

Независимо от времени года, будет полезно умывать лицо примерно раз в неделю с помощью молочной сыворотки или кислого молока. Протирание кожи соком петрушки с соком лимона в соотношении 1:1 также позволит осветлить кожу.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пигментные пятна на коже, весеннее солнце и пигментные пятна

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