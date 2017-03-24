



Сегодня в Балаклее будут разминировать территорию - 24.03.2017 10:26

В Балаклее на военной базе прекратились взрывы, и на территориях принялись за работу инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины. Как сообищил в пресс-службе Министерства обороны Украины, территорию необходимо разминировать.

По состоянию на 8 часов утра пятницы, 24 марта, в Балаклее на месте ЧП существенно снизилось количество взрывов. Утром на местности была проведена инженерная и авиационная разведка с целью обнаружить очаги пожара. После на место происшествия были направлены силы инженерно-аперных подразделений Вооруженных сил.

Глава пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил, что в Балаклее на складах боеприпасов время от времени происходят взрывы с интервалом 3-5 минут, которые имеют различную интенсивность. В пятницу в районе склада работает примерно 400 спасателей лдичного состава ГСЧС в Харьковской области. Также предполагается прибытие пиротехнических групп, чтобы продолжить зачистку территории от взрывоопасных предметов. Ситуация, как отметил Лупандин, находится под контролем.

Стоит отметить, что ночью четверга 23 марта на складе артиллерийских боеприпасов в городе Балаклея в Харькоской области произошел пожар и начались взрывы. Эксперты предварительно отмечают, что причиной происшествия мог послужить диверсионный акт.

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