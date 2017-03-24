Где смотреть матч Хорватия-Украина 24 03 2017- 24.03.2017 09:30
В пятницу, 24 марта, сборная Украины примет участие в квалификационном матче на чемпионат мира-2018 против сборной Хорватии. Украинской команде предстоит играть на выезде.
Матч начнется с хорватском Загребе на стадионе "Максимир" в 21:45. Главным арбитром встречи назначен испанский специалист Матеу Лаос.
В группе I сборная Хорватии является лидером. Причем, букмекеры рассматривают эту сборную в качестве фаворита встречи.
В прямой трансляции матч можно будет посмотреть на телеканалах Украина и Футбол 1.
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