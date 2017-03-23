Подробности весеннего призыва срочников 2017- 23.03.2017 17:26
22 марта 2017 года Кабинет министров отдал распоряжение №185-р по поводу весеннего призыва. Так, было утверждено количество граждан, которые в обязательном порядке должны быть призваны на срочную службу в рамках весеннего призыва.
Весенний призыв намечен на апрель-май нынешнего года.
За указанный период предполагается призвать на военную службу в различные формирования 14 135 граждан. Так, 9135 человек планируется призвать в Вооруженные силы Украины. В Национальную гвардию в рамках призыва планируют набрать 4200 человек, и 800 человек - в Государственную специальную службу транспорта.
Отметим, для прохождения срочной военной службы в прошлом году были призваны 13 908 человек. С каждым годом в стране нарастает тенденция уклонения от прохождения срочной службы.
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