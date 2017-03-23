



В Бельгии предупредили автомобильный теракт - 23.03.2017 16:16

На торговой улице в бельгийском городе Антверпен водитель автомобиля предпринял попытку наехать на пешеходов. Полицейские немедленно задержали нарушителя.

Коеннослужащие примерно в 11:00 по местному времени в четверг, 23 марта, заметили двигавшийся на красный свет автомобиль с французскими номерами. Водителя задержали, и в ходе осмотра авто обнаружили в салоне подозрительные предметы, в том числе и оружие и военную форму. На место происшествия был вызван отряд саперов.

Глава фламандских националистов Барт Де Вевер, который также является губернатором Антверпена, заявил СМИ, что в городе была предупреждена попытка террористического акта.

Отметим, что в Лондоне накануне также имел место похожий случай. Неизвестный мужчина на авто наехал на пятерых пешеходов. После он набросился на полицейского с ножом. В результате случившегося пятеро человек погибли, в их числе - преступник и полицейский, на которого он напал. Более сорока человек в результате инцидента получили ранения.

Происшествие в столице Великобритании местная полиция рассматривает как террористический акт. Предположительно, нападавший мог быть связан с движением радикальных исламистов. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Исламское государство".

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